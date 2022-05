Bang Bang Baby: la nostra intervista al cast della sorprendente serie italiana di Amazon!

La nuova serie italiana prodotta da Amazon Prime, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Bang Bang Baby, ci ha piacevolmente sorpreso e ogni giorno che passa il successo sulla piattaforma di streaming non fa che aumentare. In esclusiva, abbiamo intervistato per voi alcuni membri del cast.

La prima parte dello show, creato da Andrea Di Stefano, ha debuttato su Prime Video lo scorso 28 aprile ed è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Bang Bang Baby racconta la storia di Alice, una giovane ragazzina timida ed introversa che vive nella Milano degli anni '80, che al solo scopo di conquistare l'amore di suo padre, entra a far parte di una pericolosa cosca criminale. Dovrà imparare a fare i conti con questo nuovo pericoloso mondo, non per soldi o per ambizione personale, ma solo per riuscire ad ottenere l'affetto di uno dei suoi genitori.

La serie ha visto alla regia Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, mentre la sceneggiatura è stata curata da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Il cast è composto da Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a recupere la prima parte della serie, in attesa di vedere i nuovi episodi di Bang Bang Baby su Amazon Prime Video.