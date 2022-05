Bang Bang Baby, quando usciranno i prossimi episodi su Amazon Prime Video?

La nuova serie italiana di Amazon Prime Bang Bang Baby, ci ha sorpresi, portando sui nostri schermi una buona dose di originalità. I primi cinque episodi dello show sono già disponibili sulla piattaforma, ma quando arriveranno gli altri cinque?

Secondo quanto riportato da Amazon Prime Video, la puntata numero sei approderà in catalogo a partire dal 19 Maggio, mentre una settimana dopo, il 26, la stagione verrà completata con l'uscita degli episodi sette, otto, nove e dieci. Dunque se volete fare un binge watching, vi consigliamo di attendere il 26 Maggio per potervi godere l'intera stagione senza pause.

Per chi non lo sapesse, Bang Bang Baby ci porta nell'86 e parla di Alice, un'adolescente che vive nel nord Italia. La giovane ha una vita monotona finché non scopre che il padre che credeva morto è in verità vivo. Da qui le cose cambiano radicalmente, e la 16enne Alice entra nel pericoloso mondo della malavita, diventando parte del crimine e di una realtà da cui sarà difficile tirarsi fuori. Nel cast dello show ci sono Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino, Dora Romano, Antonio Gerardi e Giuseppe De Domenico.

E voi, avete visto i primi episodi della nuova serie italiana di Amazon Prime? Se avete ancora dubbi, guardate il trailer di Bang Bang Baby.