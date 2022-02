Bang Bang Baby: ecco il primo trailer della serie italiana prodotta da Amazon

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo trailer di Bang Bang Baby, una nuova serie tutta italiana con protagonisti Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Bang Bang Baby racconta la storia di Alice, una giovane ragazzina timida ed introversa che vive nella Milano degli anni '80, che al solo scopo di conquistare l'amore di suo padre, entra a far parte di una pericolosa cosca criminale. Dovrà imparare a fare i conti con questo nuovo pericoloso mondo, non per soldi o per ambizione personale, ma solo per riuscire ad ottenere l'affetto di uno dei suoi genitori.

La nuova serie Amazon è stata creata da Andrea Di Stefano, mentre della regia si sono occupati Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito. La sceneggiatura è stata curata da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Bang Bang Baby arriverà in Italia la prossima primavera e anche in altri 240 paesi in tutto il mondo in cui è disponibile il colosso dello streaming di proprietà di Jeff Bezos.

A proposito di produzioni italiane targate Amazon, vi ricordiamo tra alcune settimane farà il suo debutto LOL 2, l'irriverente game show condotto da Fedez e Frank Matano, vera e propria sorpresa della scorsa stagione tv.