Bangla, la video intervista ai creatori della serie Emanuele Scaringi e Phaim Bhuiyan

Dopo aver trionfato ai David di Donatello 2020 con il premio al miglior regista esordiente, Phaim Bhuiyan, regista e protagonista di Bangla, uscito nelle sale nel 2019 grazie a Fandango, torna insieme ad Emanuele Scaringi per la serie tv tratta dal film e disponibile in esclusiva su Rai Play e su Rai 3 da oggi, mercoledì 27 aprile.

Vi proponiamo la nostra video intervista, a cura di Sonia Serafini, ai creatori della serie tv, Phaim Bhuiyan ed Emanuele Scaringi.

Vincitore del Nastro d'Argento 2019 alla miglior commedia e del David di Donatello 2020 al miglior regista esordiente, Bangla si trasforma in una serie tv da 8 episodi da 30 minuti ciascuno, fino al 6 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 20.20.

Prodotta da Fandango con Rai Fiction, la serie è stata presentata in anteprima al Torino Film Festival, ed è l'unica serie italiana selezionata al MIPDrama 2022 di Cannes. Rai Play ha sfidato Netflix sin dall'esordio, nel 2019, ed è cresciuta come una della piattaforme streaming più interessanti sul mercato.



Bangla - La serie prosegue le vicende raccontate nell'omonimo film. Nato in Italia circa vent'anni fa, Phaim è di origini bengalesi e vive a Torpignattara, uno dei quartieri maggiormente multietnici della Capitale.

Un giorno Phaim conosce Asia (Carlotta Antonelli), una giovane ragazza romana di cui s'innamora a prima vista. Tuttavia le grandi differenze tra le due famiglie potrebbero essere un ostacolo insormontabile per la loro relazione.



Bangla è stato premiato nella stessa edizione in cui Il traditore vinto sette Nastri d'Argento.