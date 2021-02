Al Bano, appello a Romina e Loredana: 'Discutiamone e facciamo pace'

Al Bano è stato uno degli ospiti intervistati da Mara Venier nel corso della puntata odierna di Domenica In. Il cantante dopo aver polemizzato per la sua esclusione dal Festival Sanremo, ha chiesto alle donne della sua vita di chiarirsi.

Al Bano ha infatti chiesto a Romina Power e Loredana Lecciso di provare a chiarire i disguidi che ci sono stati tra di loro nel corso degli anni: "Per certi versi la separazione con Romina è stato inaspettato, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mi sono rifatto una vita, sto da Dio, sto bene adesso, ma non rinnegherò mai il mio passato, ho un rispetto totale. Loredana è una madre perfetta. Ognuno ha un sogno, il mio è che Romina e Loredana si siedano a tavola e mangiassero insieme a noi, senza recriminazioni, nessuno ha colpa di quello che è successo. Romina aveva le sue esigenze, le ha seguite e va bene così Se siete in ascolto Romina e Loredana, perché non ci incontriamo? La vita può essere breve o lunghissima, seminiamo semi di pace".

Il cantante ha poi parlato dei suoi genitori, i punti fermi della sua vita: "Ho avuto due fari importanti nella mia vita, mio padre e mia madre, avendo avuto questa ricchezza al mio fianco avevo meno paura. Quando ho lasciato tutto per inseguire il mio sogno so di avergli dato un dispiacere, ma volevo inseguire la mia vita. So che ho dato del dolore, ma quel dolore è diventata gioia, gioia infinita per tutti. Ho scelto quello che volevo fare, ho ascoltato testa e cuore. Alcuni dicono che dovevo darmi alla lirica, ma sono contento delle scelte che ho fatto".

Nei mesi scorsi Al Bano è stato molto criticato per alcune affermazioni sulla sua pensione. Stando a quanto detto dall'ugola d'oro di Cellino San Marco, sarebbe complicato arrivare a fine mese.