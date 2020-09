Al Bano Carrisi nella bufera: 'Con 1470 euro di pensione non arrivo a fine mese'

Le dichiarazioni di Al Bano Carrisi degli ultimi giorni hanno fatto molto scalpore. Il noto cantante ha infatti detto che avrebbe serie difficoltà economiche con la sua misera (si fa per dire) pensione mensile di 1470 euro.

"Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere della sola pensione non me la passerei tanto bene. L’assegno della mia pensione ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

La carriera musicale di Al Bano Carrisi è al momento quasi totalmente ferma. Il suo tour mondiale con Romina Power è stato annullato a causa della pandemia di Covid-19 e ora la sua unica fonte di guadagno è la tenuta di Cellino San Marco che comunque ha subito subito gravi perdite per via delle varie restrizioni e del lockdown.

Queste parole hanno fatto infuriare il mondo del web, in particolare Biagio D'Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista di Barbara D'Urso ha detto: "Al Bano con 1470 euro di pensione rompe le pallee, mia nonna Teresa con solo 400 euro di pensione era contenta di vivere e ci faceva pure i regali. Ti voglio bene nonna".