Al bano commenta l'esordio da cantante di Jasmine: 'Mi è piaciuta tantissimo'

La giovane Jasmine sembra pronta a seguire le orme dei suoi genitori nel mondo dello spettacolo. La primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha di recente esordito nel panorama musicale, con il suo primo singolo intitolato Ego che, sembra aver conquistato anche l'illustre padre.

Pur ammettendo di non amare particolarmente la musica rap Al Bano ha gradito molto la performance della figlia, infatti ha detto: "Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo".

Poi rivela anche di non essere in alcun modo geloso del fatto che la figlia abbia una grande notorietà sui social e che, in quanto figlia d'arte sia molto spesso criticata. Molto spesso è stata anche molto spesso accusata di aver esagerato con i ritocchini vista la giovane età.

Al bano che di recente ha compiuto 77 anni ha quindi detto:"Sarei un cretino se fossi geloso. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato".

Jasmine che assomiglia in maniera impressionante a sua madre Loredana e può vantare oltre 60 mila follower su Instagram ha di recente riferito: "Con ‘Ego’ volevo rivelarmi, mostrarmi per come sono, senza filtri, anche correndo il rischio di non piacere. È molto diversa dalla musica che canta mio padre, è un rap con una base di stampo classica, eppure mi ha fatto i complimenti. Gli è piaciuto il mio testo: un invito a guardarsi dentro prima che intorno, a non criticare gli altri se non hai nulla dentro di te".