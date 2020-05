Al Bano compie 77 anni: rivediamolo insieme a Romina Power nel 1984

Compie oggi, 20 Maggio 2020, 77 anni Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco infatti festeggia oggi il compleanno e sono tanti i colleghi che gli hanno mandato messaggi di auguri e felicitazioni per l'importante traguardo. Al Bano infatti è da sempre uno dei più amati non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Il successo lo raggiunge insieme all'ex moglie Romina Power, conosciuta nel 1967 con cui ha inciso la canzone "Felicità". I due hanno dato vita ad un sodalizio artistico e privato tra i più seguiti d'Italia, che li ha portati ad esibirsi in tutto il mondo fino ad inizi anni 90, quando dopo la scomparsa della primogenita Ylenia annullarono tutti gli impegni.

Nel 1999 Al Bano divorzia da Romina, per iniziare una relazione con Loredana Lecciso con cui di recente è tornato insieme, nonostante la reunion con la storica moglie.

Al Bano complessivamente ha quattro figli, tra cui figura il criticato Yari Carrisi che di recente ha attaccato pesantemente Barbara D'Urso con delle frasi shock pubblicate sul proprio account ufficiale Instagram.

Cantante dal cuore d'oro, Al Bano non ha mai rinnegato le sue origini. Durante l'emergenza Coronavirus ha cantato davanti al Policlinico di Bari per pazienti e medici per mostrare il proprio sostegno agli operatori sanitari impegnati in prima linea.