Al Bano dichiara guerra al Coronavirus durante il programma tv Uno Mattina

Solo pochi giorni fa Albano Carrisi aveva risposto alla polemica di Tiziano Ferro contro il Governo, e adesso il cantante si è presentato in diretta tv ad Uno Mattina per fare una dichiarazione molto forte sulla situazione d'emergenza che sta vivendo l'Italia.

Il cantante ha detto di stare preparando una bara per il Coronavirus, in attesa che l'infezione venga sconfitta una volta per tutte. Una forma di ironia utile per esorcizzare la paura del virus che ha temporaneamente congelato le nostre vite.

Un'affermazione che fa intendere la rabbia che sta provando Al Bano durante questa quarantena, e come lui tanti altri. In generale Carrisi è molto presente nelle ultime settimane, sia in tv che sui social, e sfrutta la sua notorietà per lanciare messaggi forti alle persone. Come pochi giorni fa, quando ha cantato live davanti al Policlinico di Bari per sostenere il lavoro degli operatori sanitari e gli ammalati di Covid-19.

In questo momento così complicato, infatti, Al Bano si sente sicuramente impotente ed esprime così la vicinanza alle persone, come molti altri artisti che nelle ultime settimane portano il loro piccolo contributo per rendere più leggera questa condizione.

Altra nota dolente: sappiamo che fo lo show Sanremo 2021 potrebbe slittare proprio a causa del Coronavirus. Di certo non è una notizia felice per Al Bano, icona del festival di Sanremo, che vanta innumerevoli partecipazioni alla rassegna musicale italiana per eccellenza.