Al Bano a Domenica In: 'l'uomo ha distrutto i dinosauri', la gaffe è virale

Come ampiamente prevedibile, è immediatamente diventata virale la gaffe di Al Bano durante la puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri. Il cantante è infatti stato ospite della Zia Mara Venier, con cui ha parlato anche dell'emergenza sanitaria.

Proprio durante la discussione sul Coronavirus, però, Al Bano è incappato in una gaffe mentre voleva mandare un messaggio di speranza agli italiani che in questi mesi hanno dovuto combattere contro il nemico invisibile che ha portato alla morte di decine di migliaia di persone: "l'uomo ha sempre vinto: contro le pestilenze, contro i virus, contro le guerre, contro i dittatori. Anche se per un pò di tempo, il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo" ha affermato il cantautore, che si è lasciato andare ad un paragone con i dinosauri. "La storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un pò se non è capace di distruggere quel piccolo, maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo" ha concluso.

Proprio questa similitudine ha scatenato i social, dove sono piovuti meme ed ironia sulla frase di Al Bano, ma in tanti hanno anche apprezzato il messaggio di fondo che si cela dietro questa similitudine su una battaglia che, come noto, non è mai avvenuta in quanto i dinosauri si sono estinti prima della comparsa dell'uomo sulla Terra.

Qualche giorno fa Al Bano ha compiuto 77 candeline ed è stato celebrato da vari personaggi dello spettacolo, a cui è sempre legato. Di recente inoltre ha anche ufficializzato il ritorno con Loredana Lecciso, per la scontentezza dei fan che lo volevano di nuovo insieme a Romina Power.