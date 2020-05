Al Bano: con quale donna ha passato il compleanno? Mistero su Instagram

Quella di oggi è stata una giornata speciale per Al Bano, uno dei volti più noti della musica italiana, che ha compiuto 77 anni. Il cantante ha festeggiato nella sua tenuta pugliese, ma c'è un giallo sulla donna in sua compagnia: sia l'ex moglie Romina Power che la compagna Loredana Lecciso, infatti, hanno "rivendicato" la propria presenza.

In mattinata, infatti, Loredana Lecciso ha pubblicato una foto in cui è ritratta insieme ad Al Bano, nella sua villa. I due sono da poco ritornati insieme, e nello scatto sembrano felici e sorridenti. Qualche ora più tardi, però, anche Romina Power ha postato una immagine, in cui si vede una torta di compleanno decorata con tanto di microfono, violino, pianoforte e numero 77. La didascalia, immancabilmente, recita "Tanti auguri a te, tanti auguri a te".

A quanto risulta, Romina sta trascorrendo il lockdown in compagnia del figlio Yari. Che Al Bano abbia trascorso la giornata dividendosi tra i due amori della sua vita, l'ex moglie (il divorzio è arrivato nel 1999) e la nuova compagna?

C'è da dire, in ogni caso, che i più attenti hanno notato un dettaglio: nella foto postata da Loredana Lecciso, la showgirl e il cantante indossano abiti invernali, decisamente troppo pesanti per le temperature di questi giorni. La foto, quindi, molto probabilmente non risale a oggi, ma a qualche mese fa, ed è stata utilizzata semplicemente per festeggiare la ricorrenza.