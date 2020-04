Al Bano e Loredana Lecciso pensano al matrimonio? Ecco cosa dice la coppia

Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono vicini a coronare il loro amore? Continua la quarantena in casa a Cellino San Marco, residenza pugliese di Al Bano, insieme alla compagna e ai loro figli. E intanto ci si chiede se tiri aria di matrimonio tra i due.

Albano e Loredana Lecciso sono tornati insieme da diverso tempo, e ormai non fanno segreto della loro ritrovata unione. I due coniugi, dopo la separazione avvenuta anni fa, hanno trovato la serenità di coppia , a discapito di quello che si vociferava riguardo un probabile ritorno di Romina Power nella vita sentimentale di Albano.

Galeotta fu la quarantena, che ha consentito ai due di condividere tantissimo tempo insieme come non era mai capitato prima d'ora. Albano dichiara che dall'inizio della loro relazione, avvenuta nei primi anni Duemila, non si erano mai trovati così tanto in compagnia l'uno dell'altra. E c'è chi pensa già ai fiori d'arancio per la coppia, anche se ancora non c'è nulla di ufficiale.



I due, per il momento, non vogliono sbilanciarsi sul futuro che li attende, sebbene anche in famiglia cominciano a chiedersi se e quando ci sarà il "si".

Loredana Lecciso, in un'intervista, dichiara: "L'amore è tornato, ma non parlerei di un ritorno di fiamma. Le fiamme le vivono gli adolescenti. Abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso. ". E Albano aggiunge, riguardo i giorni che stanno vivendo: "S tiamo insieme così tanto tempo, è piacevolissimo ".