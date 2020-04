Al Bano e Loredana Lecciso svelano: 'Siamo tornati insieme da molto tempo'

Pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in nessun programma tv, è chiaro: Albano Carrisi e Loredana Lecciso sono tornati insieme.

L'ha dichiarato il cantante, che in queste settimane sta trascorrendo la sua quarantena con la Lecciso a Cellino San Marco, paese d'origine di Al Bano.

Insomma, nonostante il riserbo dimostrato dal cantante, la loro storia d'amore non può più essere nascosta, e lo rivela Carrisi stesso in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv dicendo: " Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia".

Non si tratterebbe nemmeno di una rivelazione nuova, e dunque le indiscrezioni sul presunto ritorno di fiamma con Romina Power sono infondate. La loro apparizione insieme al Festival di Sanremo aveva destato alcuni rumors, ora decisamente messi a tacere dalle dichiarazioni di Albano stesso.

Carrisi sta facendo parlare di sé in questi giorni, tra la questione concerti che ha coinvolto Albano in radio, fino alle dichiarazioni di Albano contro il Covid alla tv. Nonostante questo, la vita privata è per Albano un argomento che vuole tenere fuori dai gossip, e preferisce che sia la sua musica a far parlare di lui.

Nel frattempo, la quarantena sta costringendo Albano a Cellino San Marco, sua città natale, con la compagna Loredana Lecciso e i due figli Jasmine e Bido. L'amore con Romina Power è quindi soltanto un lontano ricordo di tempi ormai andati.