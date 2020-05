Al Bano rincara la dose: 'l'uomo ha distrutto i dinosauri, l'ho visto a New York'

Al Bano non sembra voler fare marcia indietro sulla teoria secondo cui l'uomo avrebbe distrutto i dinosauri, che è rapidamente diventata virale dopo la puntata di Domenica In della scorsa settimana. Il cantante pugliese, in un'intervista rilasciata ad Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha rincarato la dose.

"Vent'anni fa andai al museo di Storia Naturale di New York, dove vidi alcune immagini, come quelle dei meteoriti che 65 milioni di anni fa caddero sullo Yucatan. Ma fecero quel che fecero sullo Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati dinosauri ma di meteoriti non c'è n'è memoria. E poi mi ricordo quest'altra immagine che vidi" ha affermato Al Bano.

"Il dinosauro e gli uomini di allora che con attrezzi vari lo uccidevano. Questa immagine non l'ho mai cancellata, mi sembrava paradossale ma vera. Certo non abbiamo testimonianze oculari ma se al museo di Storia Naturale di New York hanno messo un'immagine del genere. Confermo che anche l'uomo è riuscito a distruggere i dinosauri" ha concluso.

La gaffe di Al Bano è stata oggetto di un videogioco gratuito che sta spopolando sul web, battezzato "Al Bano vs Dinos", accessibile anche da mobile.

Il cantautore di è anche detto felice di poter provare l'applicazione Immuni in Puglia, che è tra le regioni scelte dal Governo per la sperimentazione.