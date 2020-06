Al Bano sbotta su Ylenia Carrisi: 'adesso basta! Ci marciano per soldi'

E' un fiume in piena Al Bano Carrisi, che è stato intervistato da Italia Si - Giorno per Giorno. La discussione si è ovviamente spostata anche sulla scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel 1994 mentre era in vacanza e di cui non si sono avute più tracce.

Il cantante è intervenuto a gamba tesa sulle speculazioni emerse di recente, che hanno fatto seguito a quelle pubblicate da vari siti anche negli anni successivi. Al Bano a riguardo si è detto stanco su questo tran tran mediatico e senza mezzi termini ha affermato che è tempo di dire "basta alle speculazioni su Ylenia, adesso partono le denunce".

Al Bano ha affermato che molti media "ci marciano solo per fare denaro" e li ha definiti "sciacalli". “Denuncio per ottenere la tutela del mio diritto all’oblio e la tranquillità familiare nei confronti di chiunque torni ad insinuare verità false sulla triste vicenda che mi ha colpito” ha continuato il cantautore pugliese, secondo cui “varie parti del mondo stanno speculando in modo squallido su Ylenia, tornano a parlare di dettagli che ben conosco solo per audience. Prendono in giro parecchie persone. Sono in attesa di speranze che purtroppo non ci sono. Darò battaglia violenta e senza sosta”.

Di recente infatti una TV spagnola ha lanciato l'indiscrezione secondo cui Ylenia Carrisi sarebbe viva, una scoop che evidentemente non è andato giù al padre. Dopo il lockdown Al Bano ha anche tenuto il primo concerto a Taranto, per dare un segnale di speranza.