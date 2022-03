Mai dire Banzai: il reboot del celebre show di Takeshi Kitano arriva su Amazon Prime!

Tra le novità su Amazon Prime Video c'è un reboot che sicuramente molti non si aspettavano. Si tratta infatti di Mai dire Banzai, rifacimento di Takeshi's Castle, un programma TV andato in onda di fine anni '80.

Creato dal leggendario Takeshi Kitano, lo show originale può essere descritto come un Giochi senza frontiere in versione giapponese con personaggi e prove assurdi, e ha avuto un grande successo non solo sulle reti Fininvest, ma in ben 150 Paesi, compresa l'Italia. Nel gioco Kitano fungeva proprio da nemico per i concorrenti, partecipando dunque attivamente.

Ci sarà ancora molto da attendere per il reboot, che conserverà essenzialmente la stessa formula. Mai dire Banzai arriverà infatti nel 2023 su Amazon Prime Video, e sarà distribuito in ben 240 Paesi.

La domanda che in molti si pongono è se nella versione italiana ci si limiterà soltanto ad aggiungere dei sottotitoli alle parole dei commentatori o se saranno aggiunte le voci del trio della Gialappa's Band, che negli anni '80 fu lanciata proprio dal commento a questo seguitissimo programma. Ai tempi le tre stagioni andarono in onda tra l'89 e il '91, dando inizio all'era dei programmi Mai dire..., che hanno poi riscosso un importante successo negli anni.

A voi piacerebbe risentire le voci della Gialappa's ? Siete felici del ritorno di questo programma? Fatecelo sapere nei commenti!