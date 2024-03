Barack Obama ha rifiutato una parte ne Il Problema dei 3 Corpi! La motivazione

Benioff e Weiss hanno volato davvero alto, stavolta: con Il Problema dei 3 Corpi i due autori hanno voluto fare le cose in grande per far dimenticare ai fan il tonfo dell'ultima stagione di Game of Thrones, puntando su un soggetto fantascientifico importante e, non contenti, a un nome come quello di Barack Obama!

Già intenti a programmare la seconda stagione de Il Problema dei 3 Corpi, Benioff e Weiss hanno infatti confermato di aver provato a coinvolgere l'ex-presidente degli Stati Uniti per una veloce comparsata: Obama ha dovuto declinare l'invito, ma la sua motivazione ha comprensibilmente divertito parecchio i due creatori dello show Netflix già paragonato a Lost.

"Quando abbiamo provato a contattarlo per un cameo ci ha risposto con un messaggio molto divertente: 'Penso che dovrei risparmiarmi nel caso di una crisi reale, nel caso in cui ci fosse davvero un'invasione aliena'. Vuole tenersi pronto nel caso in cui ci fosse una vera invasione" ha spiegato David Benioff.

Chissà quale sarebbe stato il ruolo di Barack Obama nella serie: certo è che puntare a un personaggio del genere è sintomo di grandi ambizioni. Lo show Netflix si rivelerà all'altezza di tutto ciò? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative!

