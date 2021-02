Barbara De Rossi: 'La morte di mia madre mi ha distrutta'

Questo pomeriggio Barbara De Rossi è intervenuta ad Oggi è un altro giorno, raccontando non solo la sua carriera sin dagli esordi ma, anche alcuni dei momenti più complicati della sua vita, come la triste scomparsa di sua madre.

L'attrice ha rivelato che fu una chiamata di Mastroianni che convinse suo padre a farla partire per la sua prima pellicola: "Io ho affrontato tutto con grande incoscienza, tipica dell’adolescenza: ero curiosa, forse non mi rendevo conto di cosa fosse. Me ne sono resa conta con il primo film. Ho vinto un concorso, mi ha chiamato un regista importante come Lattuada, mio padre non voleva e chiamò Mastroianni. Marcello chiamò a casa e non disse di no. Siamo partiti per la Spagna ed ho iniziato così. Ho fatto ruoli molto belli, erano anni con grandi produzioni e con temi importanti. Facevamo ruoli importanti e da protagonisti con le star internazionali".

I momenti felici sono stati però messi a tacere dalla drammatica perdita dell'adorata madre. Questo è stato un duro colpo per Barbara De Rossi: "Mia madre morì quando avevo 25 anni. Affrontare la vita senza uno dei tuoi punti di riferimento è vivere con disorientamento. Io ho fatto un po’ da mamma a mio fratello, è stato durissimo. Lei ha avuto una malattia, non c’erano informazioni e cure a quei tempi, si curò per cinque anni ma non riuscì ad uscirne fuori".

L'attrice poi ha parlato del suo impegno in difesa dei diritti delle donna, portato avanti con Amore Criminale: "Mi sono sempre occupata di violenza contro le donne. Tutte le storie sono diverse, ma ci sono dei punti cardine. La donna che vive un sentimento non riesce a vedere subito chi ha di fronte. Vediamo sempre la parte più bella e si cade in una trappola. Chi subisce un maltrattamento non vuole essere trattato come uno stupido, semmai il contrario. Io ho avuto un brutto incidente di percorso, ma riesco a parlare con le persone che subiscono maltrattamento perché so dove andare a pescare".

