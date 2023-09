Barbara D'Urso approda in Rai? Parla l'agente Lucio Presta

Le dichiarazioni di Lucio Presta contro Barbara D’Urso sembrano essere un lontano ricordo. L’agente infatti da qualche mese è nuovamente amico della conduttrice, ed a quanto pare è pronto a darle una mano dopo l’addio a Mediaset.

Nel corso dell’evento DigitHon a Bisceglie, Presta ha ricordato come la D’Urso per lui “è stata una nemica amatissima per molti anni”: i due hanno lavoratoinsieme ad inizio carriera ma poi a causa di un malinteso si sono allontanati. “Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace” ha affermato Presta, che è stato interrogato sul futuro televisivo della conduttrice napoletana.

Per lei nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un possibile approdo in Rai, soprattutto perchè Mara Venier non ha escluso di abbandonare Domenica In. A riguardo la De Girolamo, che conduceva l’evento, si è lasciata andare ad un’allusione che ha immediatamente fatto il giro del web: “Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove, ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”.

Lucio Presta ha reagito con un’altra allusione: “non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto”. Insomma, la D’Urso è davvero pronta ad approdare sugli schermi della TV di Stato?