Barbara D'Urso attacca Diletta Leotta: 'Faresti meglio a chiuderti in casa'

Dopo il duro sfogo di Diletta Leotta dei giorni scorsi contro i giornalisti, rei di aver messo in pubblica piazza la sua vita privata, e di aver addirittura insinuato una sua relazione con il Presidente della Roma Ryan Friedkin, il mondo dei media si è scatenato contro la giornalista sportiva. E anche Barbara D'Urso ha voluto dire la sua.

"Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini", ha detto sarcasticamente la conduttrice di Pomeriggio 5 parlando con Rita Dalla Chiesa. L'ex conduttrice ha poi detto la sua sulla questione paparazzi: "Io non me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere, è un problema suo la storia che vuol far credere di avere".

Barbara D'Urso ha poi citato anche il passaggio in cui la Leotta parla di sua nonna che crede a tutto quello che legge sui giornali: "Mia nonna ecc. ecc. e poi dopo due giorni escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i pararazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa".

Intanto, di recente, Diletta Leotta ha anche detto di fare ancora coppia con Can Yaman. Dopo tutto questo gossip, vedremo come andranno a finire le cose.