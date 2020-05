Barbara D'Urso attaccata da Paolina: 'i suoi programmi sono il nulla cosmico'

Nuovo attacco ai danni dei programmi di Barbara D'Urso. Questa volta a scagliarsi contro Carmelita è l'influencer Paolina, una delle web star più famose del web, molto popolare tra i più giovani. In un'intervista rilasciata a Rolling Stones ha svelato il motivo per cui non va in televisione ed ha duramente criticato la della conduttrice.

L'influencer ha svelato di aver ricevuto vari inviti a partecipare a talk show e programmi televisivi, ma li ha declinati perchè "se devo andare in TV a fare la comparsata o per sentire parlar male di me allora preferisco stare a casa".

E' qui che si è scagliata contro la D'Urso: "il siparietto della d’Urso non posso assecondarlo. Capisco che la gente creda che andare da lei ti renda famoso, ma non è così. Lei è una professionista, ma lì si parla del nulla cosmico" ha affermato senza mezzi termini.

Paolina però non ha voluto fare di tutta l'erba un fascio ed anzi, ha raccontato che andrebbe volentieri da Maurizio Costanzo, ma ha anche posto all'attenzione del magazine un altro tema spesso dibattuto sulle ospitate nei programmi televisivi: il cachet che viene dato agli ospiti. “Ti danno dei gettoni di presenza ridicoli, cifre dai 200 ai 500 euro. Da casa alzo altre cifre. Per una donna come me la comparsata è limitante" ha affermato.

Qualche settimana fa a criticare Barbara D'Urso era stato Lucio Presta, che aveva definito il suo "orrore televisivo", al punto che è anche stata lanciata una raccolta firme contro Pomeriggio 5.