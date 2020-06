Barbara D'Urso, brutto incidente per la conduttrice: 'mi sono ustionata, ecco come'

Piccolo infortunio per Barbara d'Urso, avvenuto poche ore fa in casa. La conduttrice di Live: Non è la d'Urso ha annunciato tramite il suo seguitissimo canale Instagram di essersi ustionata, condividendo con i suoi followers la notizia.

Inizialmente Barbara non voleva parlare di ciò che era accaduto, perché pensava che la ferita fosse poco grave e che si rimarginasse entro breve: "Non volevo dirlo perché tanto non ve ne sareste accorti, invece la cosa è bella pesantuccia e sono costretta domenica sera ad andare in onda così" ha detto la conduttrice, che ha poi scoperto tramite il Centro Ustioni di Milano della gravità della scottatura ed ha dovuto farsi applicare una fasciatura.

"Qui sotto ho un’ustione importante, è stato un momento doloroso e infatti sto sotto anti dolorifici. Ovviamente le cose brutte sono altre, guarirò. Ripeto, ci ho pensato se condividerlo o meno. Avrei preferito di no, però domenica sera sarò così in diretta, quindi tanto vale avvertirvi prima!", quindi i telespettatori vedranno una bella fasciatura in diretta su Canale 5, questa domenica.

La d'Urso non ha parlato della dinamica dell'incidente, ma ha parlato della scomodità delle bende in una stories, dove riferisce: "La cosa brutta di questa fasciatura è che può toglierla solo il medico, ed oltre alla difficoltà nel lavarsi, si sporca anche molto facilmente. Io sono una malata della pulizia, e siamo solo a venerdì mattina!", mostrando la fasciatura.

Barbara d'Urso, come sa chi segue le sue dirette sul social, ama cucinare, e delizia spesso i suoi followers con le ricette preparate in casa prima di andare negli studi Mediaset. Che qualcosa sia andato storto durante una delle sue preparazioni? Probabilmente lo dirà in diretta a Live: Non è la D'Urso questa domenica. In calce alla notizia trovate il post Instagram in cui parla dell'incidente.

Tra gli ospiti della puntata precedente di Live: Non è la d'Urso ci sono stati due nomi della televisione italiana molto noti e arcinoti: Vittorio Sgarbi sgridato da Barbara d'Urso per non aver rispettato la distanza di sicurezza, argomento che rende Sgarbi piuttosto irascibile; mentre una commossa Alessandra Mussolini parla di sua madre e come ora sia lei a proteggere l'anziana mamma.