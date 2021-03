Barbara D'Urso chiude, Lucio Presta festeggia: 'inizia la bonifica dal trash'

Domenica scorsa è andata in onda l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, il talk show condotto da Barbara D'Urso che ha chiuso la stagione in anticipo per far spazio a Paolo Bonolis e Luca Laurenti che dall'11 Aprile saranno in prima serata con Avanti Un Altro. Immediato è arrivato il commento di Lucio Presta.

L'agente dei vip e marito di Paola Perego, tramite il proprio account ufficiale Twitter ha affermato che "Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene".

La speranza di Presta, quindi, è che a stretto giro di orologio arrivi anche la chiusura di Pomeriggio 5 e dell'altro programma di Barbara D'Urso. Al momento però appare improbabile ipotizzare uno scenario di questo tipo, dal momento che i due talk show godono di ottimi ascolti.

Lo scorso anno Lucio Presta aveva duramente attaccato Barbara D'Urso ed in pieno lockdown aveva affermato che la conduttrice "produce orrore televisivo ogni giorno, ogni mese ed ogni anno". Presta è anche manager di Paolo Bonolis, che è stato sul punto di lasciare Mediaset proprio per colpa dei dissidi tra il manager e la rete di Berlusconi.