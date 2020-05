Barbara d'Urso compie gli anni, ecco gli scatti con Massimo Troisi e l'ex Mauro Berardi

Oggi è il compleanno di Barbara d'Urso, conduttrice Mediaset del seguitissimo programma tv pomeridiano Pomeriggio 5. La conduttrice, nata nel 1957,spegne ben 63 candeline, portati egregiamente, e condivide questo momento sui social con uno scatto che la ritrae nel 1982 insieme al suo ex compagno e a un "terzo incomodo" d'eccezione.

Nella foto vediamo Barbara d'Urso raggiante all'età di 25 anni, insieme a Mauro Berardi e Massimo Troisi, molto amico della coppia all'epoca. I due fidanzati infatti, quell'anno, stavano festeggiando il compleanno insieme, in quanto nati lo stesso giorno.

E' la d'Urso stessa a precisarlo nella didascalia che segue il post fotografico, dove scrive: "Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui... era il 7 maggio del 1982", e commenta la presenza di Troisi nella sequenza di scatti amarcord così: "Massimo Troisi ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: 'Adesso vi dovete sposare!'", cosa che la coppia non ha mai fatto, ma in compenso hanno fatto due figli insieme, di cui la d'Urso è molto fiera.

Barbara d'Urso è seguitissima sui social, dove condivide ogni istante delle sue giornate pre e post show televisivi, e ogni tanto capita qualcosa di inaspettato anche durante i suoi programmi TV, come l'uomo che si è abbassato i pantaloni in diretta a Pomeriggio 5