Barbara D'Urso ha un fidanzato segreto? L'amico: 'C'è ma sfugge'

Gli amici più intimi di Barbara D'Urso ne sono certi: la conduttrice ha un fidanzato segreto ma ha deciso di non uscire ancora allo scoperto. A rivelarlo è stato dapprima Alfonso Signorini e la voce è stata poi confermata da Roberto Alessi direttore di Novella 2000 e ospite fisso nei programmi della conduttrice napoletana.

"Ho un solo cruccio con lei, non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge" ha riferito il giornalista a Libero Quotidiano che poi ha elogiato la cara amica dal punto di vista professionale: "È una certezza, sempre. Se Canale 5 ha bisogno di coprire una serata ecco che arriva lei. Vanno tagliati i costi? Allora lei lo fa aumentando le ore tv".

Una vera e propria stacanovista insomma, che si fa in quattro per amore del suo pubblico e della sua emittente. Proprio la D'Urso nelle scorse settimane aveva dichiarato di avere moltissimi corteggiatori ma nessuna relazione fissa: "La famiglia e l’amicizia viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori".

Intanto Libero Quotidiano sottolinea che i fidanzato della D'Urso potrebbe essere il capo progetto Ivan Roncalli, un uomo assai affascinante, da tempo al suo fianco. Di recente Barbara D'Urso ha smentito un suo ingresso in politica, facendo venir meno anche la possibilità di un suo ridimensionamento televisivo.