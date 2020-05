Barbara D'Urso e il flirt con un ex Grande Fratello: 'E' tutto vero'

A confermarlo è proprio lui: Barbara d'Urso ha avuto un flirt con l'ex gieffino Alberto Mezzetti, concorrente al Grande Fratello 15. Il modello ha partecipato innumerevoli volte nei programmi TV "Pomeriggio Cinque" e "Live Non è la d'Urso" della conduttrice Mediaset, ed ora svela la verità sulla relazione che c'era tra loro due.

Una storia, a quanto pare, finita. "C'è stato molto più di una semplice amicizia, ovviamente c'è stato un flirt, e lei non mi ha mai smentito", racconta Mezzetti a Gossip e Tv, che però dopo un primo periodo di comparse e ospitate negli show di Barbara d'Urso, si è visto chiudere la porta in faccia sia degli studi Mediaset sia del cuore della conduttrice.

Infatti continua affermando che Barbara d'Urso l'avrebbe bloccato ovunque, impedendogli di contattarla, senza dargli alcuna spiegazione, e prosegue dicendo che "nei suoi programmi non sono stato più invitato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!".

Barbara d'Urso, fin'ora, non ha mai né smentito né confermato la relazione, e dunque c'è forse da pensare che qualcosa di vero ci sia nelle parole del modello, chiamato in passato scherzosamente dalla d'Urso "il Tarzan di Viterbo" per la sua somiglianza con il personaggio.

La conduttrice non è nuova a scontri e dissapori nemmeno all'interno dei suoi programmi: l'ultima vuole Paolo Brosio contro Barbara d'Urso sulla riapertura delle chiese, oppure l'altrettanto recente scontro tra Barbara d'Urso e Marco Carta mostrato in fuorionda da Striscia la Notizia.