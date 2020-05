Barbara d'Urso: 'Il Grande Fratello a settembre? Improbabile', e torna il GF Vip

Probabilmente il Grande Fratello, quest'anno, non ci sarà. A rivelarlo è stata Barbara d'Urso, conduttrice con all'attivo ben tre show TV molto seguiti (Pomeriggio cinque, Live Non è la d'Urso e Domenica Live).

Secondo i rumors, quest'anno la versione nip del reality show attesa per settembre salterà. E' Barbara d'Urso, prevista alla conduzione, a rivelarlo in una recente intervista. La conduttrice, che ultimamente si sta dedicando molto alla questione Coronavirus all'interno dei suoi programmi tv, ha detto che sarà difficile mantenere i palinsesti stabili con quest'emergenza in corso.

Ancora non c'è nessuna conferma in merito, ma pare che in Mediaset stanno pensando di rinnovare Alfonso Signorini alla conduzione del GF Vip, che probabilmente sostituirà la versione dei volti sconosciuti.

Barbara d'Urso, amica di vecchio corso con Signorini, ha rivelato di aver sentito costantemente il conduttore durante le puntate scorse del GF Vip, che ha visto trionfare Paola di Benedetto, e di essersi complimentata con lui per l'eccellente presentazione mostrata nonostante il periodo non fosse dei più semplici. Sarà dunque il Grande Fratello Vip ad andare nuovamente in onda quest'anno? I vertici Mediaset non si sono ancora pronunciati,quindi non ci resta che aspettare di saperne di più.

I programmi di Barbara d'Urso sono teatro di molte gaffe e rivelazioni inaspettate di personaggi della TV italiana. Anche la presentatrice mostra spesso reazioni dure durante i propri programmi tv, l'ultima sfuriata di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 risale a pochi giorni fa, e la conduttrice non viene risparmiata nemmeno alle aspre critiche.