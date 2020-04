Barbara D'Urso, imprevisto a Pomeriggio5: 'Così mi arrestano'

Imprevisto a Pomeriggio5 per Barbara D'Urso, che negli ultimi mesi ha dedicato ampio spazio alle notizie ed i reportage sull'emergenza Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri la conduttrice si è collegata con l'ospedale di Cisanello in cui è stato sviluppato un sistema che permette ai malati Covid di mettersi in contatto con i parenti.

Il primo a testarlo è stato il signor Gianfranco, un ottantenne ricoverato che ha avuto modo di rivedere la sua famiglia. Il momento oltre ad essere emozionante è stato anche divertente perchè il signore ha messo su un simpatico siparietto con la padrona di casa verso cui, come svelato dall'inviata, prima del collegamento non si era espresso in termini positivi.

Barbara D'Urso si è lasciata incuriosire ed ha cercato in tutti i modi di storcere a Gianfranco qualche parola, ma quando lui ha detto "così mi arrestano", ha chiuso la questione con un "allora me li immagino".

Un siparietto sicuramente simpatico, che non porterà ad alcuna polemica a differenza di quanto avvenuto qualche settimana fa quando Barbara D'Urso aveva trasmesso un inseguimento in diretta dall'elicottero, provocando reazioni indignate del web.

Qualche giorno fa durante Live - Non è la D'Urso ha mostrato come mettere e togliere la. mascherina, a seguito della richiesta avanzata da un infettivologo.