Barbara D'Urso: incredibile attacco da Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina

Incredibile attacco nei confronti di Barbara D'Urso da parte di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. Il cantante infatti questa mattina sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato una storia contenente un messaggio imperdonabile nei confronti di Barbara D'Urso.

Nella storia si leggeva che "la Durso deve morire". Non è chiaro il motivo per cui Yari abbia usato parole così forti nei confronti della conduttrice, ma qualunque sia si tratta comunque di una frase imperdonabile che non può in alcun modo essere giustificata. A ciò si aggiunge anche che lo stesso figlio del cantante pugliese più volte ha preso parte ai programmi di Carmelita nelle vesti di ospite insieme agli altri componenti della famiglia Carrisi.

Di recente Al Bano ha annunciato il ritorno con Loredana Lecciso, spegnando le presunte indiscrezioni che lo volevano pronto a tornare insieme alla storica moglie. Il famoso artista italiano ha anche dichiarato guerra al Coronavirus, ma ha anche cantato davanti al Policlinico di Bari per pazienti e medici.

Da Barbara D'Urso però ancora non sono arrivati commenti a riguardo, e vista la linea che ha assunto durane gli ultimi mesi è improbabile che quest'oggi decida di rispondere nel corso di Pomeriggio Cinque. Vi terremo ovviamente aggiornati sulla questione.