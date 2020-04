Barbara D'Urso infuriata a Pomeriggio 5: 'Vergognati, non ti ho mai offerto i soldi'

E' un periodo non facile nemmeno per Barbara D'Urso. La conduttrice infatti è costantemente al centro delle polemiche per i suoi programmi, e fino ad ora non aveva mai risposto agli attacchi. Nel pomeriggio di ieri però durante la puntata del suo talk show si è rivolta ad un uomo che l'aveva duramente attaccata.

Dopo averlo preannunciato sul proprio account Instagram, a metà puntata Carmelita ha preso la parola ed ha fatto chiarezza.

"Vi ricordate la storia del ragazzo che si è finto infermiere per scampare a un controllo dei carabinieri e poi ha condiviso un video sui social dicendo che aveva bevuto? Alla trasmissione radiofonica La Zanzara, l'uomo avrebbe detto ai conduttori 'Se volete altre informazioni mi pagate cash, soldi. Non racconto le cose gratis. Lo sapete che mi ha chiamato la D'Urso? Non dico quanto mi voleva dare la D'Urso'" ha esordito la D'Urso, che poi ha voluto chiarire che "io lavoro con due line giornalistiche, composte da giornalisti di cui mi fido ciecamente. Abbiamo fatto un'indagine e nessuno ha mai cercato questa persona. Né tantomeno le abbiamo offerto dei soldi".

Secondo la D'Urso, "una persona che si mette alla guida dicendo 'ho bevuto e sto guidando' legittima le persone a mettersi alla guida ubriache. Poi il fatto di prendere in giro gli infermieri che davvero fanno turni disumani.. Prima o poi tutti ci interfacciamo con un infermiere, anche solo per un prelievo e cerchiamo il suo sorriso rassicurante. Non credo che gli infermieri avranno voglia di sorridergli".

Nessuna risposta agli attacchi di Yari Carrisi, che qualche giorno fa aveva augurato la morte del suo programma su Instagram dopo che aveva parlato del ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso.