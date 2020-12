Barbara D'Urso e l'ingresso in politica: 'resterò a lungo in TV'

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare delle dichiarazioni di Barbara D'Urso, che si era detta pronta a scendere in politica per abbandonare la sua carriera televisiva. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, e la conduttrice ha voluto fare chiarezza sulla questione.

In una diretta Instagram, infatti, Barbara ha spiegato che al momento non è nelle sue intenzioni provare la carriera politica. La conduttrice ha anche chiarito che allo stato attuale è focalizzata sui suoi programmi televisivi.

"Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni. Addirittura per alcuni mi sarei candidata come presidente della regione Calabria. C'è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno. Io continuo a fare televisione, ancora per tanto tempo. Non mi sarei mai permessa di candidarmi per la mia amatissima Calabria, perché non sono nessuno, quindi state tranquilli. Ci vediamo domani in televisione, col cuore!" ha affermato.

Nel recente passato Barbara ha svelato che molte volte le è stato chiesto di entrare nel mondo politico "e prima o poi...".

In passato si era parlato di un possibile ridimensionamento da parte di Medaiset per la D'Urso, al punto che in molti avevano ipotizzato la chiusura definitiva di Live.