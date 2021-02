Barbara D'Urso invita la coppia del video dell'Hotel Eufemia: 'siamo tornati insieme'

Gianluca e Grazia sono involontariamente diventati un fenomeno del web a seguito della pubblicazione del video in cui l'uomo riprende il tradimento della moglie all'Hotel Eufemia di Palermo. Il filmato è stato oggetto di meme e videomeme, ed i due ieri sera hanno svelato i retroscena da Barbara D'Urso.

Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso, infatti, la presentatrice ha invitato i due, che si sono presentati in studio mano nella mano ed hanno svelato che "siamo tornati insieme".

Gianluca ha spiegato che ha scoperto il tradimento della moglie "con il satellitare dell'assicurazione, che ogni cinque minuti mi diceva la posizione della mia macchina". Il perdono però non è arrivato subito: "siamo sposati da 10 anni. Io ho notato qualcosa perché in alcuni giorni della settimana lei usciva vestita in maniera diversa. La mia vittoria è qui accanto a me, non l’ho perdonata da subito. Poi ho visto che c’era un reale pentimento” ha affermato.

La pubblicazione del filmato però non ha portato alcun beneficio all'uomo, che come ha raccontato "ho avuto molte difficoltà nel trovare un nuovo lavoro le persone ormai mi riconoscono e mi associano soltanto a quella diretta che avevo postato sui social". Il video completo dell'intervista può essere visualizzato direttamente sulla pagina MediasetPlay.