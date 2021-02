Barbara D'Urso invita Mara Venier a Pomeriggio 5: 'poi verrò io da te'

La terribile fake news sulla morte del marito di Mara Venier è stata oggetto di critiche unanimi da parte dei personaggi dello spettacolo. Anche Barbara D'Urso ha voluto mostrare la propria vicinanza alla collega, invitandola a Pomeriggio Cinque per raccontare quanto accaduto.

Nella puntata del programma pomeridiano di Canale 5 in onda ieri, Barbara ha rivelato di essersi sentita con Mara, la quale le ha "detto di quanto è arrabbiata perchè hanno scritto delle cose non vere su Nicola, il suo amatissimo marito". Carmelita ha voluto salutare la coppia, ed ha colto la palla al balzo invitando la presentatrice di Domenica In su Canale 5.

"Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una D’Urso-Intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una Venier-intervista, urgente, ma che meraviglia. Nicola un bacio grande, ti hanno allungato la vita, lasciali stare" ha affermato Barbara, ma la risposta da parte di Mara ancora non è arrivata e potrebbe giungere domenica prossima nel corso della sua trasmissione.

Di recente si è molto parlato dei programmi della presentatrice napoletana, soprattutto dopo la chiusura anticipata di Live - Non è la D'Urso, a causa degli ascolti al di sotto delle aspettative, frutto anche della programmazione delle altre reti che evidentemente ha attirato l'attenzione degli utenti.