Barbara D'Urso: 'Live e Pomeriggio 5 finiranno a breve'

Nel corso di una diretta Instagram, Barbara D'Urso ha annunciato che Live e Pomeriggio 5 finiranno a breve. I due programmi da lei condotti, che negli ultimi mesi hanno raccontato l'emergenza Coronavirus, sono pronti per andare in vacanza in attesa del ritorno autunnale.

Carmelita ha affermato che "Live - Non è la D'Urso dovrebbe finire tra tre puntate", mentre Pomeriggio Cinque a fine maggio, come sempre. Salvo capovolgimenti di fronte, è improbabile ipotizzare un allungamento dei programmi in quanto storicamente quelli di Barbara D'Urso sono i primi ad iniziare dopo l'estate, e di conseguenza sono anche i primi a salutare il pubblico per la pausa.

“Qui a Mediaset accadono le cose day by day. Noi viviamo così” ha affermato la conduttrice napoletana, in risposta alle domande di chi le chiedeva se fosse possibile un cambio di scenario.

Venerdì 29 Maggio 2020 quindi dovrebbe andare in onda l'ultima puntata della stagione 2019-2020 di Pomeriggio cinque. Come osservato da molti, lo scorso anno il programma si chiuse a metà Giugno. A conferma di tale tesi sono arrivati i palinsesti di Mediaset di Giugno 2020 in cui su Canale 5 non è presente Live, tanto meno Pomeriggio 5.

La D'Urso in una recente intervista ha anche smentito la possibilità di presentare il GF Vip a settembre.