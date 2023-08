Barbara D'Urso via da Mediaset: emergono le possibili ragioni della scelta

Barbara D’Urso non tornerà su Canale 5 il prossimo autunno, come annunciato dallo stesso amministratore delegato di Mediaset durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Dall’annuncio sul web si sono sparse varie indiscrezioni sulle ragioni di questo allontanamento a sorpresa.

Sulla questione è tornato nelle scorse ore Dagospia, che in uno dei suoi classici indovinelli ha lanciato qualche indiscrezione su quanto avvenuto. Il giornale online parlando di un volto noto che negli ultimi quattro anni avrebbe ottenuto un cachet di 15 milioni di Euro (che secondo Fanpage sarebbe proprio la D’Urso), riferisce che proprio su questo aspetto si sarebbe interrotta la trattativa. La conduttrice complessivamente dal suo ingresso in Mediaset avrebbe guadagnato 45 milioni di Euro, una cifra che probabilmente è stata ritenuta troppo alta dai dirigenti anche alla luce del contratto siglato da Fabio Fazio con Discovery per Che Tempo Che Fa, pari a 10 milioni di Euro complessivi.

Ma non solo: Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche riferito che la D’Urso avrebbe chiesto due prime serate garantite, cosa che Mediaset non era in grado di garantire. Le posizioni inconciliabili delle due parti quindi hanno portato all’inevitabile rottura delle relazioni.

A prendere il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 sarà Myrta Merlino, uscita di recente da La7.