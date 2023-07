Barbara D'Urso via da Mediaset, Pio ed Amedeo la prendono in giro

Barbara D’Urso non sarà tra i volti di Canale 5 del prossimo autunno. La conduttrice infatti non sarà della squadra che condurrà Pomeriggio 5 ed il suo posto sarà preso da Myrta Merlino che sembra essere intenzionata a dare un nuovo taglio allo show.

Ospiti del festival di Marateale, Pio ed Amedeo hanno ironizzato sulla conduttrice con delle battute taglienti che rispecchiano a pieno il loro stile comico. "Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale', abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara D'Urso…vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi" hanno esordito tra le risate generali del pubblico.

Poco dopo hanno rincarato la dose e parlando di Barbara D’Urso hanno affermato che “quando abbiamo visto Barbara D’Urso pensavano di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a sett..ah no”. Pio ed Amedeo comunque hanno voluto sottolineare il tono scherzoso della frase ed hanno affermato anche di volere bene alla conduttrice napoletana. "Non ci vogliamo bene, soltanto che noi lo diciamo, non come quelli dello spettacolo. Quando Pier Silvio ha detto ‘No Barbara', quanto è stato bello" ha affermato Amedeo, a cui ha controbattuto Pio affermando che “noi misuriamo la grandezza di personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco find al primo giorno. E credo che la D'Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara".