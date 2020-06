Barbara D'Urso, Mediaset vuole ridimensionarla? Spuntano retroscena oscuri

Barbara D'Urso è ormai da anni la gallina dalle uova d'oro di Mediaset: la presentatrice di Pomeriggio 5 è una vera e propria certezza in termini di ascolti, nonostante (o forse grazie a) qualche uscita un po' infelice.

Parentesi che però non sono passate inosservate ai piani alti di Mediaset, con la produzione che secondo alcune indiscrezioni starebbe dunque pensando di prendere provvedimenti ridimensionando il ruolo di Barbara D'Urso in vista della prossima stagione televisiva.

Già il blog di Davide Maggio aveva poco tempo fa lanciato una voce secondo cui Alfonso Signorini sarebbe in procinto di andare a occupare alcuni degli spazi attualmente presidiati da D'Urso (si parla del Grande Fratello Nip e di un talk show domenicale), mentre a riprendere la cosa è ora il noto sito TvBlog.

Ad un utente che su Instagram chiedeva notizie circa il possibile licenziamento di Barbara D'Urso, TvBlog ha infatti risposto: "Non la stanno tagliando fuori, ma ridimensionando. Pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi". Resta da verificare ovviamente la veridicità delle voci, così come andrebbe approfondita la questione dei motivi dell'indispettimento di Mediaset nei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5. Qualche giorno fa, intanto, era circolata la voce circa una possibile chiusura di Live - Non è la D'Urso.