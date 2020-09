Barbara D'Urso contro la Rai: 'Bizzarro mostrare quella scena di me con i seni al vento'

I rumor sul suo ridimensionamento in casa Mediaset sarebbero tutti infondati e a rivelarlo è la stessa Barbara D'Urso, che nel commentare la questione in un'intervista non ha mancato di lanciare una critica alla Rai, che ha usato un famoso spezzone con lei protagonista.

"Veramente? Dicono così? Che mi stanno per togliere Domenica Live? Solo chiacchiere . Io sorrido. La mia televisione è pop. Io faccio informazione popolare e ne sono orgogliosa. Chi dice che lo faccio in maniera trash forse vorrebbe essere al mio posto", ha rivelato a La Stampa in merito a chi la voleva fuori dai giochi perché troppo trash.

Poco dopo le è stato chiesto cosa ne pensasse della decisione della Rai di usare una sua passata apparizione in topless come contributo per Techetecheté e indicandola come l'esordio della D'Urso in televisione: "Io non mi arrabbio mai. Non l’ho visto, ma so che era un Techetecheté, trasmissione che io amo moltissimo, sugli esordi dei personaggi. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo quella comparsata, quanto una prima serata insieme a Rita Pavone ma anche un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli, come sarebbe giusto in una prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo fatto".

Una appunto neanche troppo velato alla concorrenza, che non mancherà di far discutere. Intanto abbiamo appreso che Io e Te non tornerà in tv, mentre arrivano buone notizie per Ballando con le Stelle, dopo che la produzione era stata sospesa causa Covid.