Barbara D'Urso ridimensionata da Mediaset: confermato un solo programma?

Ridimensionamento per Barbara D'Urso in Mediaset, secondo i più interessati. Secondo quanto riferito da Dagospia, infatti, Pier Silvio Berlusconi non sarebbe un grande fan della conduttrice napoletana e della sua programmazione, e per questo avrebbe intenzione di confermare un solo programma nella prossima stagione televisiva.

A conferma di tali indiscrezioni arrivano anche altri rumor da Il Fatto Quotidiano, secondo cui Barbarella resterà certamente nel Biscione, ma con un ruolo ed una presenza minore rispetto a quella a cui sono stati abituati gli spettatori negli ultimi anni.

A quanto pare, infatti, da Settembre Carmelita condurrà un solo programma, e non tre come avvenuto fino a qualche settimana fa quando è stata al timone di Live - Non è la D'Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. “Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo” si legge nel rapporto, che qualora dovesse essere confermato potrebbe dare il via ad un toto nomi.

Per la verità un toto nomi è già iniziato e secondo quanto trapelato al posto di Domenica Live potrebbe arrivare un programma condotto dall'assoluta protagonista de l'Isola dei Famosi Elisa Isoardi, sebbene non sia da escludere un coinvolgimento del vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi.