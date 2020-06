Barbara D'Urso: 'rifarei la preghiera con Matteo Salvini a Live'

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Barbara D'Urso ha parlato della stagione di Pomeriggio 5 appena conclusa e dei programmi futuri. La presentatrice ha discusso della difficile situazione a cui si è trovata di fronte, caratterizzata dall'emergenza Coronavirus.

E' indubbio che soprattutto negli ultimi mesi i suoi programmi siano stati segnati dal Covid-19, che ha raccontato quotidianamente con i pareri di esperti e virologi, a cui si sono aggiunti anche i politici. Barbara senza mezzi termini ha affermato che rifarebbe la preghiera con Matteo Salvini a Live - Non è la D'Urso, nonostante le polemiche scaturite nella raccolta firme contro i suoi programmi: "non ho niente da rimproverarmi. Mi sono comportata come il mio cuore mi dettava. Sono una persona che agisce d’impulso. Siccome sono credente, se qualcuno mi chiede: diciamo l’Eterno riposo, d’istinto lo faccio. Sarebbe stato lo stesso se me lo avesse chiesto chiunque altro. Non ho fatto male a nessuno, non stavo né bestemmiando, né dicendo parolacce, né mancando di rispetto a qualcuno e né augurando del male, cosa che fanno in tanti. Ho fatto una cosa in cui credevo. Poi quel momento è stato strumentalizzato, come spesso succede con me. Vedo molte cose in tv che se facessi io diventerebbero un caso. Ma vado avanti con il sorriso.

Sul ritorno a Settembre, ha smentito le indiscrezioni che volevano Mediaset pronta a ridimensionarla. "Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live - Non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione dovuta all’emergenza. Anche il Grande Fratello Nip tornerà" ha affermato Barbara.