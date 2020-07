Barbara D'Urso, lo scatto in bikini rosso su Instagram scatena i fan

Dopo la lunga stagione di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso si sta godendo il meritato riposo in attesa del ritorno in TV a Settembre. Carmelita però continua a tenere compagnia i fan attraverso i propri account social, in particolare su Instagram dove ha pubblicato uno scatto vintage con un bikini rosso che ha fatto scatenare i fan.

La foto risale a qualche anno fa, come confermato anche dall'hashtag #ricordi che accompagna la didascalia "Rosso!", ma non è chiaro a quale.

Il post nel giro di un giorno ha immediatamente fatto il giro del web e raccolto 60mila like: gli oltre 2,7 milioni di follower hanno commentato estasiati: "Sei perfetta! Ora capisco perché tante cattiverie! L’invidia è una brutta malattia. Ti ammiro! Brava" scrive una fan, ma non mancano i commenti e le critiche. In particolare, molti accusano Barbara di aver spacciato per attuale una foto scattata svariati anni fa, ma evidentemente non hanno letto bene l'hashtag in quanto la conduttrice l'ha specificato a chiare lettere che si tratta di un ricordo.

Secondo alcune indiscrezioni emerse recentemente, Mediaset intenderebbe ridimensionare Barbara D'Urso a causa delle polemiche che hanno accompagnato l'ultima edizione del suo programma. Si è parlato anche della possibile chiusura di Live, ma non sono arrivate conferme a riguardo.