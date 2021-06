Barbara D'Urso sfrattata dalla domenica di Canale 5: arriva Lorella Cuccarini?

Da tempo ormai si parla di un possibile ridimensionamento di Barbara D'Urso a Mediaset, a quanto pare infatti, la regina della tv trash non riesce più a conquistare il pubblico come un tempo e al suo posto dunque la domenica pomeriggio, potrebbe arrivare Lorella Cuccarini.

La conduttrice, dopo la nefasta esperienza a La Vita in Diretta e l'approdo ad Amici alla corte di Maria De Filippi, potrebbe dunque ora avere un programma domenicale tutto suo. Mediaset per l'appunto, sembra voler apportare un vero e proprio cambio di registro rispetto a ciò che è andato in onda sino ad ora. Un programma di sano intrattenimento domenicale in cui sono bandite polemiche e querelle varie.

L'obiettivo sarebbe quello di realizzare un programma coinvolgente e giocoso, che possa anche riprendere vecchie glorie del passato televisivo come Campanile sera, un programma degli anni 60 in cui si faceva leva sulla rivalità fra i vari comuni italiani in gioco. Il programma per così dire "itinerante" si concentrerebbe su piccoli borghi e paesini di provincia che hanno molto da raccontare sulla nostra realtà nazionale. La competizione di questo nuovo/vecchio format potrebbe dunque mettere in mostra le bellezze tutte italiane, raccontando un po' del nostro vissuto quotidiano. Sarà questa la nuova domenica pomeriggio di Canale 5? Per scoprirlo non ci resta che attendere.