Barbara D'Urso: sorpresa a Live, la conduttrice in lacrime

Sorpresa per Barbara D'Urso nella puntata di Live andata in onda ieri sera. La conduttrice qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno da sola, a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, ma sono stati tanti i messaggi che ha ricevuto.

Nel bel mezzo di Live, gli autori hanno invitato Barbara ad entrare nel così detto drive in, lo spazio dello studio allestito per consentire agli ospiti di vedere filmati del loro passato. Questa volta la protagonista è stata lei, che ha abbracciato a sorpresa il fratello Riccardo, nato dal secondo matrimonio del padre a seguito della morte della madre.

I due non si incontravano da un anno e mezzo e Barbara sin da subito ha faticato a trattenere le lacrime. A questo punto è partito un filmato, che è stato ripreso anche sulla pagina Instagram ufficiale del programma, che ha ripercorso l'infanzia di Carmelita alla morte della madre, passando ovviamente per l'adolescenza e le prime esperienze televisive a Milano, dov'è diventata il volto di Canale 5 che conoscono tutti. Barbara è scoppiata in lacrime quando ha visto le immagini della madre.

Il filmato si è concluso con i saluti degli amici e personaggi del mondo dello spettacolo, oltre che del fratello con cui non aveva mai parlato in pubblico.

Qualche giorno fa, proprio dopo il compleanno Barbara D'Urso aveva mandato in visibilio i fan su Instagram.