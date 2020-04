Barbara D'Urso spiega come mettere e togliere la mascherina

Durante questo periodo di emergenza Barbara D'Urso ha abituato i propri spettatori a vari tutorial. La conduttrice, nella puntata di Pomeriggio 5 in onda qualche giorno fa, ha spiegato come indossare e togliere correttamente ed in piena sicurezza una mascherina chirurgica.

Carmelita, prima di passare alla spiegazione, ha letto un messaggio inviatole dal neurologo Antonino Giordano dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che l'ha esortata a mostrare al pubblico come mettere correttamente il dispositivo di protezione individuale per evitare possibili contaminazioni e danni.

Nel filmato, che proponiamo come sempre in calce, Barbara D'Urso spiega che la mascherina “non va mai toccata sui lati, solo esternamente, basta. Poi per toglierla bisogna prenderla solo e unicamente dagli elastici e va buttata, come vi abbiamo già spiegato un’altra volta, nei rifiuti.. mi raccomando!".

Negli ultimi tempi più volte i virologi hanno illustrato la procedura per indossare in sicurezza le mascherine, e sicuramente il tutorial della D'Urso, che gode di un'importante popolarità grazie al programma in onda su Canale 5 di pomeriggio, sarà servito a molti per capire come tenersi al riparo da possibili infezioni causate proprio dallo scorretto uso del DPI.

In passato Barbara D'Urso ha anche spiegato come lavare correttamente le mani e come togliere i guanti dopo averli usati al di fuori della propria abitazione.