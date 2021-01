Barbara D'Urso ha svelato il cachet degli ospiti di Live: ironia su Twitter

Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso in onda ieri sera, Barbara D'Urso ha nuovamente affrontato il tema dei cachet che viene riconosciuto agli ospiti della trasmissione. La discussione ha scatenato l'ironia su Twitter degli spettatori di Carmelita.

Barbara, infatti, ha rivelato di essere andata in vacanze tante volte con Mario Bellugi ed ha anche riconosciuto di essere amica di Filippo Nardi. Un utente su Twitter ha ironizzato affermando che "praticamente a parte con me, Barbara d’Urso ha fatto almeno una vacanza o una cena con tutti".

La conduttrice, evidentemente, ha letto il post e questa mattina ha voluto chiarire la questione sul cachet degli ospiti. Barbara ha infatti affermato che proprio dal momento che conosce tanta gente, molti vanno in studio a titolo gratuito: "molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia" ha affermato, confessando poi che "mi sento molto fortunata. Conosco così tanta gente perchè un sacco di anni, per fortuna".

Nel recente passato Barbara D'Urso aveva anche parlato del possibile ingresso in politica, salvo poi tornare sui propri passi confermando di essere intenzionata a restare a lungo in TV. La questione dei cachet riconosciuti dalla D'Urso era finita al centro delle polemiche anche la scorsa primavera.