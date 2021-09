Barbara D'Urso torna con Pomeriggio Cinque: appuntamento su Canale 5

Oggi, lunedì 6 Settembre 2021, torna in onda Pomeriggio 5, il programma quotidiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 a partire dalle 17:35. Il contenitore di notizie ed inchieste è pronto a fare compagnia agli spettatori con la quattordicesima edizione.

Nonostante le voci su una presunta cancellazione, che poi non si sono rivelate veritiere, il programma torna con la striscia quotidiana che dà voce ai protagonisti della cronaca con un format definito da Mediaset "accurato e moderno". Sono tante le novità che ha in serbo la redazione e la D'Urso per tenere compagnia ed informare gli spettatori con il classico mix di approfondimenti e dibattiti sull'attualità e la cronaca.

Nonostante ciò, però, Mediaset ha comunque deciso di ridimensionare Barbara D'Urso, come spiegato dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesto in cui ha annunciato l'arrivo la domenica pomeriggio del nuovo format condotto da Anna Tatangelo, Scene di Un Matrimonio, che nelle intenzioni del Biscione dovrebbe portare una ventata di freschezza. Anche negli scorsi mesi si era parlato di un rapporto non idilliaco tra Berlusconi e Barbara D'Urso, che si è concluso con il cambio di passo che partirà con la stagione 2021 al via oggi 6 Settembre.