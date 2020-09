Barbara D'Urso si trasforma in Miranda Priestly per il promo di Live - Non è la D'Urso

Come ogni anno a Settembre ha inizio la nuova stagione televisiva e naturalmente ancora una volta Barbara D'Urso sarà protagonista indiscussa di Canale 5 come dimostra il nuovo promo di Live - Non è la D'Urso.

Il programma che prenderà il via il prossimo 13 settembre è stato annunciato con un geniale spot in cui Barbara si è mostrata vestita da Miranda Priestly, l'odiosa direttrice della rivista Runway de Il diavolo veste Prada che nella nota pellicola cinematografica è stata interpretata da Meryl Streep.

Il video che potete vedere di seguito sta riscuotendo un grandissimo successo sul web e molti guardano assai divertite a questa pubblicità che annuncia una nuova e trashissima edizione di Live - Non è la D'Urso. Il talk-show andrà in onda nella solita fascia serale e prenderà il via insieme ad altri due cavalli di battaglia della D'Urso ovvero Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Ancora una volta dunque la conduttrice napoletana si dimostra una vera e propria stacanovista del palinsesto di Canale 5, andando a coprire con i suoi programmi tutti i giorni della settimana e in varie fasce orarie. La D'Urso nonostante i suoi 63 anni si dimostra comunque in perfetta forma per affrontare i vari impegni lavorativi che la attendono.

Ricordiamo ai lettori che in questi giorni partiranno anche il Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini e la nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi.