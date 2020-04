Barbara D'Urso trasmette l'inseguimento in diretta dall'elicottero, web in rivolta

Sta facendo molto discutere il servizio mandato in onda da Barbara D'Urso durante la puntata di Pasquetta di Pomeriggio Cinque. La conduttrice, infatti, è nuovamente finita al centro delle polemiche per aver trasmesso in diretta un inseguimento della Guardia di Finanza sulla spiaggia a Venezia.

Come si può vedere nel video presente in calce, durante la trasmissione sono state mostrate le immagini riprese da un elicottero delle Fiamme Gialle che ritraggono gli agenti alle prese con un uomo che stava passeggiando in spiaggia insieme al cane.

Immediate si sono scatenate le polemiche, ed in particolare il tweet è stato assalito da commenti che hanno condannato l'accaduto. Sul banco degli imputati è finita anche l'inviata dall'elicottero Ilaria Dalle Palle, che secondo molti avrebbe raccontato il tutto come un inseguimento ai danni di un criminale che aveva effettuato una rapina o che aveva appena commesso un omicidio.

"Quello che non stupisce non è Barbara D'Urso, ma il fatto che un'istituzione come la Guardia di Finanza si sia prestata a tutto questo" racconta un utente, a cui fa eco un'altra persona, che ha definito preoccupante "la spettacolarizzazione di questi episodi, ma anche per uno spreco di risorse indegno di un paese civile".

Insomma, dopo la raccolta firme contro Barbara D'Urso a seguito dell'Eterno Risposo recitato insieme a Matteo Salvini qualche settimana fa, Pomeriggio 5 finisce nuovamente al centro della bufera. Proprio ddi recente Vittorio Sgarbi ha difeso la D'Urso per la preghiera con il leader della Lega.