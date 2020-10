Barbari su Netflix: ci saranno altre stagioni? Tutto ciò che sappiamo

Dopo che, di recente, la serie TV Barbari si era mostrata con un avvincente trailer, lo show è approdato su Netflix il 23 ottobre con la sua prima stagione. Nonostante la nostra recensione della prima stagione di Barbari ci abbia mostrato come il prodotto sia rivedibile, lo show è, al momento, nella classifica dei titoli più visti in Italia.

Del resto, come insegnano le esperienze dell'apprezzatissima Vikings, i drammi storici sono particolarmente apprezzati dal pubblico, ed è un genere che sembra sempre in grado di attirare intorno a sé interesse. La domanda, quindi, è: considerato il proprio successo, vedremo una seconda stagione di Barbari su Netflix? Oggi cercheremo di fare chiarezza.

Partiamo con ordine. La prima stagione della serie, la cui trama è incentrata sulla famosa battaglia di Teutoburgo, consta di 6 episodi, e racconta le vicende dei suoi tre protagonisti: Arminio (Laurence Rupp), Thusnelda (Jeanne Goursaud) e Folkwin (David Schütter), appartenenti alla tribù dei Cherusci, i cui destini si intrecceranno inesorabilmente, mentre i barbari cercheranno di respingere gli attacchi dell'Impero Romano, nella famosa foresta tedesca.

Sebbene Netflix non si sia ufficialmente espressa circa un possibile rinnovo della serie (cosa peraltro alla quale siamo già abituati, basti pensare alla situazione paradossale di The Umbrella Academy 3 e del suo rinnovo con Netflix, ancora latitante), i fan possono ben sperare in prossime stagioni per lo show: intervenendo in un'intervista a Variety, infatti, la produttrice della serie Sabine de Mardt ha dichiarato:

"Abbiamo scavato nei conflitti psicologici personali dei nostri personaggi principali. Solo alcuni di loro verranno risolti nella prima stagione, lasciando molto materiale inesplorato per le prossime stagioni."

L'idea degli showrunner sarebbe quindi quella di proseguire con nuovi episodi, e ora tutto si trova nelle mani di Netflix: da un lato, i numeri incoraggianti dello show potrebbero convincere la piattaforma a rinnovare almeno per un'altra stagione la serie; dall'altro, le recenti cancellazioni da parte di Netflix a show come The Society o I Am Not Okay With This, ci fanno comprendere come, spesso, la popolarità non incida sulle scelte delle serie da rinnovare o cancellare. Staremo a vedere: di certo, noi saremmo contenti di poter assistere a un nuovo ciclo di episodi di questo historical drama, che potrebbero essere in grado di esaltare i pregi dello show, e migliorare di molto la sua qualità.

E voi? Cosa ne pensate? Vorreste vedere una seconda stagione di Barbari? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!