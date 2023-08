Barbie, annunciata la serie tv di Netflix: è legata al film di Margot Robbie?

Mentre Barbie continua a dominare il box office con nuovi record, la società madre dell'iconica bambola Mattel ha annunciato una nuova serie tv di Barbie in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Intitolata ufficialmente Barbie: A Touch of Magic, la serie debutterà su Netflix il 14 settembre e segue le avventure di Barbie "Malibu" Roberts e Barbie "Brooklyn" Roberts, impegnate a godersi la vita sulla spiaggia di Malibu: un giorno incontrano un misterioso e mistico cavallino, e insieme all'animale entrambe le Barbie intraprendono un viaggio per scoprire da dove viene il loro nuovo amico. Ben presto le due bambole si rendono conto che il cavallino è Peggy, un piccolo Pegaso, inviato a Malibu per una missione segreta.

Chiaramente, va specificato che Barbie: A Touch of Magic non è legato in alcun modo a Barbie di Margot Robbie, ma la serie arriva in un momento di massima popolarità per il brand, come ha notato la stessa Mattel: "Oggi più che mai, Barbie è un fenomeno culturale che mostra il messaggio globale del marchio secondo cui chiunque può essere qualsiasi cosa, e lo fa attraverso contenuti che fanno costantemente appello alla creatività e alla meraviglia del nostro pubblico”, ha affermato Alex Godfrey, VP della distribuzione dei contenuti di Mattel Television. “I nostri contenuti animati Netflix sono sempre stati un punto focale per il rinvigorimento del marchio Barbie, e questa serie promette di portare in primo piano il fantasy, offrendo ancora una volta grandi novità." Touch of Magic segna il ritorno al mondo dei giocattoli precedentemente introdotto da “Barbie DreamHouse Adventures” del 2018. La serie avrà 13 episodi da 22 minuti ciascuno, disponibili per lo streaming su Netflix.

A proposito, ecco cosa sappiamo sull'uscita di Barbie di Margot Robbie in streaming.